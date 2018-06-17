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Politika

(Görüntülü) HDP'nin İstanbul mitingi Bakırköy'de başladı 

Enver ALAS - Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP)'nin İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı'nda başladı

17 Haziran 2018 23:10

Enver ALAS - Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP)\'nin İstanbul\'da Bakırköy Halk Pazarı\'nda başladı. Miting için yaklaşık iki saat öncesinden gelenler alana iki ayrı noktadan giriş yaptı. Miting nedeniyle alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bakırköy Halk Pazarı\'na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, polis bariyerleri yol kenarlarına konuldu. Mitinge gelenlere kontrol noktalarında üst araması yapıldı. Pankart ve flamalar tek tek incelendikten sonra alana sokulmasına izin verildi. HDP\'nin İstanbul mitingine Eşbaşkan Pervin Buldan ile milletvekilleri ile milletvekili adayları katılıyor. 

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