(Görüntülü) HDP'li Buldan: Kayyumları, halkımızın atacağı oylarla Ankara'ya göndereceğiz

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili, \"Bu seçimde kayyumlara en büyük cevabı vereceğiz. O kayyumları, halkımız atacağı oylarla Ankara\'ya gönderecek\" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine geldi. Buldan\'ı partisinin ilçe binası önünde HDP Hakkari Milletvekilli Sait Dede, Hakkari eski milletvekili Esat Canan, HDP il ve ilçe eş başkanları, DBP il ve ilçe eş başkanları ve çok sayıda vatandaş karşıladı. İlçe binasında partililere hitap eden Buldan, 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde kayyumları halkın attığı oylarla Ankara\'ya göndereceklerini iddia etti. 7 Haziran seçimlerinden sonra partilerine yönelik bir tasfiye sürece başlatıldığını öne süren Pervin Buldan, \"Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, cezaevindeki arkadaşlarımızın yapmış oldukları savunmalar, ne kadar dik durduklarını gösteriyor. Bu savunmalar, bizlere yol gösterecektir. Selahattin Demirtaş’ın Ankara’da yapmış olduğu savunma, hukuk fakültelerinde tarihe geçecek şekilde ders niteliğinde savunmalardır. Biliyoruz ki; hiçbir arkadaşımız hukuki bir tutsak değildir, AKP hükümetinin cezaevinde tuttuğu siyasi rehinelerdir. Bizler her zaman özgürlüklerden, adaletten ve eşitlikten yana olduk. Mücadelemizi de bu yönde veriyoruz. Yüksekova halkı seçimlerde önemli bir tercih yapacaktır. Yüksekova halkının son birkaç yıl içerisinde yaşadığı haksızlıkları göz önünde bulunduracağı ve sandıkta demokrasiden yana tercih kullanacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Sizin iradeniz gasp edilmiştir\" dedi. \'YÜKSEKOVA, EN YÜKSEK OY İLE SANDIKTA ÇIKACAK\' Belediyelere kayyum atanmasına tepki gösteren Pervin Buldan, \"31 Mart seçimlerinde kayyumlara en büyük cevabı vereceğiz. O kayyumları, halkımız atacağı oylarla Ankara’ya gönderecek. Adayımız kim olursa olsun, halkımızın iradesi olacaktır. Yüksekova\'da çok sayıda başvurunun olduğunu biliyorum ve bu çok önemlidir. Bu zor süreçte bu görevi üstlenmek isteyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok az bir süre sonra belirleyeceğimiz adayları halkımızın yüreğine, vicdanına teslim edeceğiz. Her ilimizde, her ilçemizde iki belediye başkanımız olacak, biri erkek biri kadın olacak. Yüksekova\'da en yüksek oy ile sandıktan çıkacağımıza inanıyorum, çünkü Yüksekova halkına güveniyorum\" diye konuştu. \'SEÇİMDE GÜÇBİRLİĞİ ÖNEMLİ\' Yerel seçimde güç birliğinin önemli olduğunu savunan Buldan, \"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda AKP’ye her alanda kaybettirmeyi önümüze görev olarak koyduk. Türkiye’nin batısında da AKP’yi geriletmek için oluşturacağımız güç birlikleri ile beraber her yerde kazanmayı, AKP’ye kaybettirmeyi önümüze hedef olarak koyduk\" şeklinde konuştu.