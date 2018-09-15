(Görüntülü) 'Hayvansever çift kedi beslediği için dövüldü' iddiası

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, emekli Alaeddin Çetinel (63) ile eşi Yeşim Çetinel (50), kedi besledikleri gerekçesiyle baba- oğul tarafından dövüldüklerini öne sürerek, polise başvurdu. Çift, baba ile oğlundan şikayetçi oldu.



Alaeddin Çetinel, eşi Yeşim ile huzurlu hayat sürmek için Kemer\'e yerleşti. Çetinel, evlerinin bahçesinde, kedi besledikleri gerekçesiyle ilçede emlakçılık yapan M.Y. tarafından 1 hafta önce tehdit edildiklerini iddia etti. Çetinel, M.Y.\'nin, kendilerine kedileri beslemelerinin iyi olmayacağını söylediğini öne sürdü. Eşiyle yürüyüş yaparken, M.Y.\'nin yanlarına geldiğini belirten Çetinel, küfredip, kendilerine saldırdığını ileri sürdü. \'Kediyi sevmek suç mu?\' dedikleri M.Y.\'nin kendisine yumruk attığını dile getiren Alaeddin Çetinel, araya giren eşine de yumruk attığını, bu sırada saldırganın oğlu olduğunu öğrendiği kişinin de kendilerine vurmaya başladığını söyledi. Eşine ve kendisine defalarca yumruk atıldığını, eşinin saçlarının yolunduğunu öne süren Çetinel, kendilerine saldırı anında kimsenin yardım etmediğini dile getirdi.



Olay sonrası yüzlerinde morluk, vücutlarında ise travmalar meydana geldiğini kaydeden Alaeddin Çetinel, Kemer Devlet Hastanesi\'nde tedavi olduktan sonra M.Y. ve oğlu hakkında polise gidip, şikayetçi olduklarını belirtti. Çetinel, baba- oğulun ceza alması için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı.