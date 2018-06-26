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(Görüntülü) Hastanenin yan tarafına dökülen tıbbi atıklar tehlike saçıyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait tıbbi ve evsel atıkların, acil servisin istinat duvarının dış tarafındaki alana gelişigüzel atılması, çeşitli hastalıklara davetiye çıkartıyor

26 Haziran 2018 19:23

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne ait tıbbi ve evsel atıkların, acil servisin istinat duvarının dış tarafındaki alana gelişigüzel atılması, çeşitli hastalıklara davetiye çıkartıyor.

500 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin acil servis girişinin yanında bulunan istinat duvarının dış tarafındaki alana atılan tıbbi ve evsel atıklar nedeniyle, çöp yığını oluştu. Çevreye yayılan kötü koku büyük rahatsızlık yaratırken, atıklar çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Hastaneye gelenler, yetkililerden atıkların kaldırılmasını istedi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, atıkların en kısa zamanda toplanıp kaldırılacağını belirtti.

 

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