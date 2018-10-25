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(Görüntülü) Hastane kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışırken canının oldu

ORDU'nun Ünye ilçesinde hastane kavşağındaki yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı Salim Ateş (88), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

25 Ekim 2018 15:13

ORDU\'nun Ünye ilçesinde hastane kavşağındaki yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı Salim Ateş (88), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ünye Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Fatsa\'dan Ünye ilçesi istikametine seyir halinde olan Tayfur B. (31) yönetimindeki 52 K 4181 plakalı hafriyat kamyonu, hastane kavşağında geldiğinde yolun karşısına geçmeye çalışan Salim Ateş\'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle elindeki bastonu, gözlüğü ile ayakkabısı çevreye savrulup yere yığılan yaşlı adama, ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Tayfur B., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kaza yeri görüntüleri Yaşlı adama müdahale Ambulasın görüntüsü Detaylar Haber - Kamera Mücahit GÜRELÜNYE (Ordu), (DHA) (Tür: Yurt)

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