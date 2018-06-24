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(Görüntülü) Hasta yatağından kalktı, tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gitti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki Hüseyin Seyrek, rahatsızlığına aldırmadan hasta yatağından kalkı, tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gitti

24 Haziran 2018 19:41

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi gören 75 yaşındaki Hüseyin Seyrek, rahatsızlığına aldırmadan hasta yatağından kalkı, tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gitti. Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle nöroloji servisinde tedavisi süren Hüseyin Seyrek, oy kullanma isteğini Büyükşehir Belediyesi\'ne bildirdi. Engelliler Daire Başkanlığı\'nca tahsis edilen araçla hastaneden alınan Seyrek, merkez Toroslar ilçesindeki Anafartalar İlkokulu\'na getirildi. 2082 numaralı sandıktaki kimlik tespitinin ardından oy pusulasını ve mührü alarak paravanın arkasına geçerek tercihini yapan Seyrek, seçimin ülkeye hayır getirmesini diledi.

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