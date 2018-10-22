(Görüntülü) Hasta yakınının telefonunu çalan hırsızı güvenlik kamerası yakalattı

ŞANLIURFA\'da, hastanenin misafirhanesinde uyuyan hasta yakınının cep telefonunu çalan Eyyüp Ö., kamera görüntülerini izleyen güvenlik görevlilerince yakalandı. Olay, dün gece, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne ait hasta yakınlarının kaldığı misafirhanede meydana geldi. Hasta yakınları, iddiaya göre, uyurken misafirhaneye giren kimliği belirsiz kişi, etrafı kontrol ettikten sonra içerideki cep telefonunu çaldı. Bu sırada kamera görüntülerini izleyen güvenlik görevlileri, telefonun çalındığını görüp, misafirhaneye çıktı. İsminin Eyyüp Ö. olduğu öğrenilen hırsız, güvenlik görevlilerince yakalanıp, polise teslim edildi. Çalınan cep telefonu ise sahibine verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------------- - Hastane misafirhanesinde uyuyanlar - Hırsız şüphelisinin cep telefonunu alması - Güvenlik kamerası - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA) 5,3 MB