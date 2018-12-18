(Görüntülü) Halkalı'da su basan hastanenin çocuk servisi boşaltıldı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı\'da bulunan özel bir hastanenin, çocuk acil bölümünde bulunan su borusunun patlaması nedeniyle servisi su bastı. Serviste kalan hastalar, başka servislere sevk edildi. Olay saat 11.50 sıralarında Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi\'nde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Hastanenin çocuk acil bölümünde bulunan su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Çocuk acilde bulunan yoğun bakım servisini su bastı. Burada tedavi gören çocuk hastalar başka servislere sevk edildi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından çocuk acil bölümünü basan sular itfaiye tahliye edildi.