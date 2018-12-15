(Görüntülü) Halk sağlığı için Konak'ta hızlı HIV testi

İzmir\'de Konak Belediyesi\'ne ait Gönüllü Danışmanlık ve HIV Test Merkezi\'nde parmaktan alınan bir damla kanla, sadece 15 dakika içinde kişide HIV virüsü olup olmadığı tanısı konulabiliyor. Dünyada HIV virüsü taşıyanların sayısının 40 milyona yaklaştığına dikkat çeken Sağlık İşleri Müdürü Dr. Ahmet Soner Emre, \"Kişi eğer HIV pozitif ise bunun farkında olmadığında çevreye bulaştırmaya devam eder. Dolayısıyla bu bir halk sağlığı sorunudur. Mümkün olduğunca hızlı şekilde tanı konulması toplum sağlığı açısından faydalıdır\" dedi.

Konak Belediyesi AIDS\'e sebep olan HIV virüsünün kişide var olup olmadığını anlamak için Ege Bölgesi\'nde ilk kez Gönüllü Danışmanlık ve HIV Test Merkezi açtı. HIV konusunda bilgi almak ve test yaptırmak isteyen kişiler hiçbir ücret ödemeden ve kimlik bilgilerini açıklamadan hem danışmanlık hizmeti alıyor hem de test yaptırabiliyor. Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Ahmet Soner Emre, 6 ay önce Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde gönüllü danışmanlık ve test merkezi hizmeti vermeye başladıklarını söyleyerek artan talepler doğrultusunda bu merkezi açtıklarını dile getirdi. Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını anlatan Dr. Emre, \"Burada uygulanan testler Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü\'nün onayladığı 4\'üncü nesil testlerdir. Parmaktan bir damla kan alıyor ve hızlı sonuç veriyoruz. Kişinin danışma süresiyle birlikte burada geçirdiği süre en fazla 1 saattir. Test öncesi, test sırası ve test sonrası danışmanlık hizmetlerimiz var\" dedi.

KİMLİK BİLGİSİ ALINMIYOR

Ege Bölgesi\'nde tek merkez olduklarını ifade eden Emre, hastanelerde de HIV testi uygulandığını söyleyerek \"AİDS toplum olarak kaçındığımız bir konu olduğu için hastaneye yeterli başvuru yapılamıyordu. Toplumumuzda HIV\'e yönelik bir damgalama olduğu için insanlar korkuyorlar. Hastanede böyle bir test yapıldığında \'daha sonra bir yerde karşıma çıkar mı yada ailem öğrenir mi\' korkusu taşıyorlardı. Bizdeki bu test kesinlikle anonim şekilde yapılıyor. Yani bir kimlik bilgisi alınmadığından insanlar buraya daha rahat bir şekilde gelip test yaptırıyorlar. İlgi de giderek artıyor. Merkezimizin bilinirliği arttıkça başvuru sayısı arttı\" diye konuştu.

HIV virüsü taşıyanların sayısının dünyada 40 milyona yaklaştığına dikkat çeken Sağlık İşleri Müdürü Dr. Ahmet Soner Emre, erken teşhisin tedavi şansını arttırdığını belirterek, \"Kişi eğer HIV pozitif ise bunun farkında olmadığında çevreye bulaştırmaya devam eder. Dolayısıyla bu bir halk sağlığı sorunudur. Mümkün olduğunca hızlı şekilde tanı konulması toplum sağlığı açısından faydalıdır\" dedi.

Hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veren merkezle ilgili detaylı bilginin 0 232 484 22 91 nolu telefondan alınabileceği belirtildi.