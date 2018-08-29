(Görüntülü) Halk otobüsünü çalan şüpheli, yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da park halindeki özel halk otobüsünü çalan M.A., güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Olay, 17 Ağustos günü saat 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi\'nde meydana geldi. M.A., kapısını açıp bindiği park halindeki halk otobüsünü çalıştırıp, 10 kilometre uzaklıktaki Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi\'ne gitti. Burada, içindeki bölmeleri kurcalayıp bulduğu paraları alan M.A. otobüsü terk edip kaçtı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otobüsü terk edilmiş halde buldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, M.A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen M.A\'nın, iki iş yerinden daha hırsızlık yaptığı belirlendi. M.A.\'nın, işyerlerinden bahşiş kutularını çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A., adliyeye sevk edildi.