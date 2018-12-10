T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler ve 1 yolcu yaralandı

10 Aralık 2018 19:08

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler ve 1 yolcu yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, İzmit D- 100 yolu Serdar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Burhan Dursun yönetimindeki 41 J 0310 plakalı özel halk otobüsü, İbrahim Çakmak\'ın kullandığı 34 KK 7092 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki bariyerlere ardından istinat duvarına çarparak, durdu. Kazada, sürücüler Burhan Dursun ve İbrahim Çakmak ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza yerinde müdahalede bulunduğu yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRİZMİT Kocaeli DHAKazaSerdar MahallesiBurhan DursunKKSürücüsününKazadaSağlıkPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24