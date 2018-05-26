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(Görüntülü) Hakkari'de üst üste iki ses bombası patladı (2)

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ kent merkezinde üst üste iki patlama sesi duyuldu

26 Mayıs 2018 11:56

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ kent merkezinde üst üste iki patlama sesi duyuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamaların ses bombasından kaynaklandığı belirtti. Olay, saat 23.50 sıralarında Gazi Mahallesi\'nde bulunan Valilik Parkı\'nda meydana geldi. Üst üste yaşanan ve kısa süreli paniğe neden olan patlamaların ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvelik önlemi alan ekipler inceleme başlatırken, patlamaların da ses bombasından kaynaklandığı belirtildi.

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