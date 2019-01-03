(Görüntülü) Hakkari ve ilçelerinde okullara yarım gün kar tatili (2)

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VAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) Van'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, saat 11

03 Ocak 2019 18:56

VAN\'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) Van\'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, saat 11.30\'daki İstanbul- Van seferini iptal etti. Kar yağışının zaman zaman sürdüğü kentte kar kalınlığı ise 7 santimetreyi buldu. 18 mahalle ve mezranın yolu da ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

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