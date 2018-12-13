(Görüntülü) Hakkari- Şırnak yoluna çığ düştü -2

Hakkari- Şırnak karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Çukurca- Şırnak karayolunun 40\'ıncı kilometresinde 2 ayrı noktaya sabah saatlerinde çığ düştü. Çığdan dolayı yol kapanırken, araçlar ve içerisindeki yolcular Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyündeki jandarma taburunda bekletiliyor. Yeni çığ tehkikesine karşı Karayolları ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Çalışmalar nedeniyle yolun ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.