T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Yunan askeri, tampon bölgede Türk kepçe operatörünü gözaltına aldı (EK)

EDİRNE'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı çalışması sırasında tampon bölgeden dönmek isteyen kepçe operatörü, Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı

02 Mayıs 2018 22:51

EDİRNE\'de Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nda su hattı çalışması sırasında tampon bölgeden dönmek isteyen kepçe operatörü, Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Edirne\'den Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nda bulunan su hattı çalışması için Edirne Belediyesi\'ne ait bir kepçeyle, bugün bölgede çalışma başlatıldı. Saat 17.30 sıralarında çalışmasını tamamlayan kepçe operatörü, tampon bölgeden dönüş yapacağı sırada Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Yunan askerlerinin gözaltına aldığı kepçe operatörünün, bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduktan sonra Orestiada kentine götürüldüğü öğrenildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Belediyemizi ait bir kepçe Pazar Gümrük Kapısı\'nda su hattı çalışması yapıyordu. Operatör aracı ile tampon bölgeden dönüş için manevra yaparken Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörümüz bırakılması için Yunanlı yetkililerle görüşmeler sürüyor\" dedi. YUNAN ASKERLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI Pazarkule Sınır Kapısı\'nın karşısındaki Yunanistan\'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türkiye\'ye girmiş ve gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye sevk edilen Yunan askerleri tutuklanıp cezaevini konulmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EDİRNE YunanistanPazarkule Sınır KapısıYunanEdirne YunanistanEdirne BelediyesiSaatKastanies Sınır KapısıOrestiadaEdirne Belediye Başkanı Recep GürkanPazar Gümrük KapısıOperatörKepçeYunanlıYUNAN ASKERLERİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24