(Görüntülü Haber)TÜRK EĞİTİM-SEN'DE AKIN'LA DEVAM

Haber- Kamera Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)TÜRK Eğitim-Sen Burdur Şubesi\'nin 6\'ncı olağan kongresinde Orhan Akın, yeniden seçildi. Burdur Öğretmenevi Konferans Salonu\'nda yapılan Türk Eğitim- Sen kongresine Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte ile sendika üyeleri katıldı. Kongrede konuşan Türk Eğitim- Sen Şube Başkanı Orhan Akın, \"Bir takım gruplar, çeteler, mafyaların, ihanet şebekelerinin eğitimi ele geçirerek ülkeyi ele geçirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Ama bunlar yüce Türk milletinden cevaplarını aldı. Millet tankların önüne atlayarak \'bu ülkeyi kimseye vermeyiz\' dedi. Eğitim çok önemli. Bir toplumu yüceltmek istiyorsanız, toplumu ileri götürmek istiyorsanız önce eğitimi düzelteceksiniz. Ana sınıfından üniversiteye kadar nitelikli insan yetiştirirsek bu ülke öyle düzelir. Türk Eğitim-Sen\'in olduğu yerde hukuksuzluk olmaz, edepsizlik olmaz, Türk Eğitim-Sen\'in olduğu yerde vatan ve millet düşmanları kaçacak yer arar\" dedi. Akın\'ın konuşmasından sonra emekli olan Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenlere plaket verildi. Daha sonra yapılan seçimlerde Orhan Akın yeniden Türk Eğitim-Sen şube başkanı seçildi. Yönetim Kurulu ise Onur Ruhi Beken, Hüseyin Gencer, Musa Anaç, Faruk Yaşın, Güzide Bilgiç ve Özgür Turan\'dan oluştu.