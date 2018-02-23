(Görüntülü Haber) Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonuna 6 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbari çalışmaların ardından Turhal ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen kişi ve adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 8 tabanca, bir av tüfeği ve tabancalara ait 135 mermi ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.



