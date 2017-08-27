(Görüntülü Haber)TEM'in Bolu geçişinde tatilci yoğunluğu ulaşımı aksatmadı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler TEM\'in Ankara yönünde araç yoğunluğuna neden olurken ulaşımda aksama görülmedi. İstanbul yönünde ise trafik normalin altında kaldı. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler yollara düştü. Özellikle Marmara Bölgesi\'ndeki illerden gelen tatilciler TEM\'in Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu. TEM\'in Bolu Dağı Tüneli Mevkii\'nde rampalarda TIR\'lar nedeniyle yer yer trafikte yavaşlamalar görüldü. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun görüldüğü yol güzergahları üzerinde ulaşımda aksama olmadı. Yolda zaman zaman hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kaza yapan araçlar hazır bekletilen çekiciler tarafından yol kenarına çekilerek yolun açık tutulması sağlandı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi\'ndeki ekipler tarafından yol güzergahı 24 saat kameralarla izlenirken trafiğin tıkanmaması için karayolları ekipleri hazır bekliyor. Trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için Bolu geçişinde belli noktalarda radarlı hız kontrolü yapılıyor. Sürücüler trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılıyor.