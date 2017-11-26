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(Görüntülü Haber)TAHİR ELÇİ, BEŞİKTAŞ'TA ANILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün ikinci yılında , HDP İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan anma etkinliği ile

26 Kasım 2017 19:41

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA Diyarbakır\'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün ikinci yılında , HDP İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan anma etkinliği ile anıldı. Etkinliğe HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan da destek verdi. Beşiktaş, Barbaros Hayrettin Paşa Heykeli önünde bir araya gelen grup üyeleri, \"Tahir Elçi 2 Yıldır Aynı\" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek \"2 yıl önce kameraların gözü önünde Tahir Elçi\'miz katledildi. 2 yıl içinde davaya, soruşturmaya ilişkin bir gelişme yok.Hala iddianame bile hazırlanmamış durumda. Kameraların gözü önünde delillerin orta yerde durduğu bir yerde hala hukuki anlamda, soruşturma anlamında bir takip yapılmamışsa ister istemez bu sonucu hepimiz sorgulamak zorundayız ve bunun takipçisi olmak zorundayız\" dedi. Tahir Elçi\'yi anma etkinliği HDP Beşiktaş ilçe binasında devam etti. Görüntü Dökümü: ------------------------ -Grubun toplanması -Açılan pankart -Basın açıklamasının yapılması -Polisin güvenlik önlemleri -Genel ve detaylar

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