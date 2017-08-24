(Görüntülü Haber)Sivas'ta itirafçı FETÖ'cü askerler örgütü anlattı

Sivas\'ta itirafçı FETÖ\'cü askerler örgütü anlattı (2) 8 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE FETÖ\'nün \'Askeri Mahrem\' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 Şüpheli\'den 8\'i de bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli askerler, polis eşliğinde sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığı\'ndaki sorgu işlemlerine başlandı. Operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden itirafçı olan 6 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3\'ü tutuklanmıştı.