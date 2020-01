(Görüntülü Haber)SGK Başkanı Bağlı: Çocuk işçiliğiyle mücadelede sıfır tolerans göstereceğiz

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, çocuk işçiliğinin önüne geçebilmek için Şanlıurfa\'da tarlalarda çalıştırılan çocukların aileleriyle görüştü. Çocukların tarla yerine okulda olması gerektiğini ailelere anlatan Bağlı, \"Çocukların ne masrafı ve ihtiyacı varsa gidip vali amcadan istesin. Artık çocuk işçiliğiyle mücadelede sıfır tolerans göstereceğiz\" dedi. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, temaslarda bulunmak için geldiği Şanlıurfa\'da Eyyübiye İlçesi\'ne bağlı Abdurahman Dede Mahallesi\'nde yöreye özgü acı biber olarak bilinen isot ve pamuk tarlasında çalışan çocuk işçiler ve aileleriyle bir araya geldi. Bağlı, tarlada çalışan ailelere çocuklarını çalıştırmamaları konusunda uyarıda bulundu. Çocukların okulda olması gerektiğini ailelere anlatan Bağlı, \"Çocukların ne masraf ve ihtiyaçları varsa çocuklar veya aileler gidip vali amcaya \'Ben okumak istiyorum\' desin Türkiye Cumhuriyeti onun her türlü masrafını karşılayacaktır\" diye konuştu. Çocuklarıyla birlikte tarlada çalışan kadınlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun selamını ileterek \"Sigortanız var mı?\" diye soran Bağlı, Türkçe bilmediklerini öğrenince kadınlarla Kürtçe iletişim kurdu. Ailelerin çocuklarını zamanında okula yollaması gerektiğini yoksa geleceklerini tarlalarda karartacaklarını dile getiren Bağlı, okula gitmediğini öğrendiği bir kız çocuğunun da açık liseye kaydını yapacaklarını kaydetti. Çocuk işçiliğiyle mücadelede kararlı olduklarını dile getiren SGK Başkanı Bağlı, şöyle dedi: \"Kurum olarak \'Özellikle arazide çalışan çocuğumuz var mı yok mu, varsa aileleriyle konuşalım ikna edelim\' dedik. Çocukların olması gereken yer okuldur, çocuklar tarlada çalışacak işçi değildir. Bu zaten kanunen mümkün olmayan bir durum. Çocukların psikolojik ve fiziki gelişimleri için eğitim ortamında ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri gerekirken onları sahada işçi olarak çalıştırmaya müsaade etmeyeceğimizi, bunun için devletin çeşitli teşvikler getirdiğini kendilerine söyledik. Sağ olsun vatandaşlarımız da buna ilgi duydu. Allah\'ın izniyle mevsimlik tarım işçilerimiz daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sürdürecek, hem de çocuk işçiliğiyle mücadelede sıfır tolerans göstererek. Çocuklarımız fiziki ve psikolojik olarak daha iyi bir yerde büyüyecekler ve geleceğin nesli daha sağlıklı ve iyi bir nesil olacak diye düşünüyorum.\" \"SGK DÜNYANIN HER YERİNDE AÇIK VERİR\" Türkiye\'de son dönemlerde hastanelerde gereksiz olarak hastalara MR çekildiği ve SGK\'nın bu şekilde zarara uğratıldığı iddialarına da değinen Bağlı, şunları söyledi: \"Türkiye, şu anda vatandaşının yüzde 99\'unu Genel Sağlık Sigortası\'na almış bir ülkedir. Genel Sağlık Sigortası\'nda bizim vatandaşımıza sağladığımız sağlık paketinin genişlik ve derinliğine baktığımızda batılı ülkelerden daha iyi noktalardayız. Sağlığa erişimde Türkiye kadar düşük maliyetle ve kolay sağlığa erişim sağlayan dünyada nerdeyse ikinci bir ülkesi yok diyebilecek kadar iyi durumdayız. Tahlil ve tetkiklerle ilgili Ekonomik Koordinasyon Kurulu\'nun aldığı bir karar var. Yersiz tahlil ve tetkiklerin önüne geçebilmek için SGK ve Sağlık Bakanlığı\'nın birlikte bir çalışma yapıp, veri çalışmalarını altyapıyla entegre yapmamız gerekiyor. Burada temel amacımız; vatandaşlarımızın sağlığına erişimini engellemeksizin var olan israfı engellemektir. Bunun için gerekli tedbirleri iki bakanlık olarak aldık. SGK dünyanın her yerinde açık verir. Devlette sosyal devlet olmanın gereği, SGK finanse eder. SGK özel sigortacılık yapmaz dolayısıyla SGK açığı tahlil ve tetkiklerden kaynaklanıyor demek teknik olarak olmaz. Bu konuda israf varsa onun önüne geçilecektir.\"