(Görüntülü Haber)Şeker hastalığından kurtulanlar doktorlarıyla buluştu

Şeker hastalığından kurtulanlar doktorlarıyla buluştu Gaziantep Anka Hastanesi ?ne diyabet şikâyetiyle başvurarak ameliyat sonucunda iyileşen 35 hasta doktorlarla birlikte kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye\'de toplu olarak biri Gaziantep\'te olmak üzere toplamda 3 ilde gerçekleştirilen diyabet ameliyatı ile şeker hastaları sağlıklarına kavuşuyor. Özel Gaziantep Anka Hastanesi diyabet üzerine gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Yıllardır şeker hastalığı ile mücadele eden hastalarını, gerçekleştirilen testler ve diyabet cerrahisinin ardından şeker hastalığından kurtulması sağlanıyor. Bu güne kadar 35 kişiyi diyabet hastalığından kurtardıklarını söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Cengiz Bayram, Bu gün burada diyabet nedeniyle ameliyat olan şeker hastalarıyla beraberiz. Dün itibarı ile 35 hastamız oldu. Diyabet son derece sinsi bir hastalık, çok yavaş ilerliyor ancak gözde körlük olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar vererek kişinin hayat kalitesinin bozuyor. Günde 8 defaya kadar ensülin kullanmak zorunda olan hastalarımız oluyor. Biz bu ameliyatla bunların önüne dünyada yapılan bir teknikle önüne geçmeyi planlıyoruz dedi. Yapılan diyabet ameliyatı ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı ise, Ameliyatta ilk olarak mide ayağı var. Bu etapta mideyi küçültüyoruz. İkinci ayağında ise bağırsak ayağı bu durumda hastaların bağırsaklarından mideye ikinci bir kanalı açarak çıkışını sağlıyoruz. Bu sayede midede ikinci bir çıkış elde etmiş oluruz. Bu şekilde insülinin aktif kullanılmasını sağlayarak operasyonu gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Yaklaşık 15 yıldan beri hasta olduğunu söyleyen ve diyabet ameliyatı olduktan sonda sağlığına kavuştuğunu ifade eden Abdullah Kılıç şöyle konuştu Yaklaşık 15 yıldır insülin tedavisi görüyordum. Bu hastalıkla beraber birçok organımdan şikâyetçi duruma düştüm. Tansiyonla birlikte gözümde görme kayıpları oluştu, kulaklarımda rahatsızlıklar oluşmaya başlamıştı. Şimdi ameliyat olduktan sonra şekerin dışında birçok yenilikler oldu. Bacaklarımda kum torbası bağlı gibi yürüyemiyordum. Şimdi bunların hepsi daha iyiye gidiyor. Ban hastanenin reklamı olsun diye demiyorum. İnsanlar gelsin testlerini yaptırsın uygunsa ameliyat olmalarını tavsiye ederim. Bu kadar iyiye gideceğini hiç tahmin etmiyordum. Ameliyat olalı 19 gün oldu artık hiçbir şekilde insülin kullanmıyorum GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------------- - Yemeğe katılanlar - Cengiz Bayram Röp. - Olcay Arıcı Röp. - Abdullah Kılıç Röp. - Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU 256 MB Haber Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)