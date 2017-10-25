(Görüntülü Haber)Sancaktepe'de yangın paniği

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE\'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan evlerde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olay saat 03.00 sıralarında Sancaktepe Emek Mahallesi Akça Sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 2 evde bilinmeyen bir sebep den dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri sokağa döküldü. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evlerin alev alev yanmasını vatandaşlar cep telefonları kameralarına kaydetti. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.