(Görüntülü Haber)Şaka amacıyla 'canlı bomba' olduğunu söylemiş

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'ten Kahramanmaraş\'a seyahat ettiği yolcu minibüsünde, vücuduna iğne yapılarak \'canlı bomba\' olması için hipnoz edildiğini söyleyip, korkuya yol açan üniversite öğrencisi Ercüment Yıldız (26), ifadesinde şaka yaptığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, serbest bırakıldı. Dün akşam Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a yolcu taşıyan İbrahim T. yönetimindeki minibüse binen Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Ercüment Yıldız, \'canlı bomba\' olması için vücuduna iğne yapılarak hipnoz edildiğini öne sürüp kendisine yardım edilmesini istedi. Bunun üzerine minibüste panik yaşanınca, şoför İbrahim T., aracı durdurdu. Korkuya kapılan yolcular, minibüsten tahliye edilirken, Ercüment Yıldız ise sırt çantasını açıp içerisindeki bilgisayarı göstererek bomba olmadığını söyledi. İhbarla olay yerine gelen polisler bilgisayarına el koyduğu Ercüment Yıldız\'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Yıldız\'ın, şaka amacıyla \'canlı bomba\' olması için kendisine iğne yapılıp hipnoz edildiğini söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, serbest bırakıldı.