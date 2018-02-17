T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Otomobil, TIR'a çarptı: 3'ü ağır, 4 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı

17 Şubat 2018 13:27

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da aynı yöne giden TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 3\'ü ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Murat Bayram yönetimindeki 34 YT 5552 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önünde seyreden Tahir İnci yönetimindeki 16 MBT 75 plakalı TIR’a çarptı. Otomobilin TIR\'ın altına girdiği kazada, sürücü Bayram ile yanındaki Zeybek Cengiz, Aydın Şahin ve Gökhan Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zeybek Cengiz, Aydın Şahin ve Gökhan Yılmaz’ın durumlarının ağır olduğu belirtildi. TIR şoförü Tahir İnci, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet IŞIKKONYA DHA KONYATIRKazaSelçukluYazır Mahallesi YeniCaddesiMurat BayramYTTahirMBTTIRaOtomobilin TIRBayramZeybek Cengiz AydınGökhan YılmazYaralılardan Zeybek Cengiz AydınGökhan Yılmazın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24