(Görüntülü Haber)Otomobil, mola veren işçilere çarptı: 2'si ağır, 3 yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, kontrolden çıkan otomobil, peyzaj çalışması yaptıktan sonra mola veren işçilerin oturduğu refüje çarptı. Kazada, 2\'si ağır 3 işçi yaralandı. Diyarbakır- Silvan karayolunu üzerinde bulunan Üniversite köprülü kavşağında bulunan refüjde 3 işçi, peyzaj çalışmasına başladı. Sabah erken saatlerde çalışmaya başlayan işçiler, öğlene doğru mola vermek için refüjde oturdu. Köprülü kavşaktan bu sırada geçen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 DGY 54 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjde oturan işçilere çarptı. Otomobil direğe de çarptıktan sonra yolun sağ tarafına savruldu. Kazada, mola veren işçilerden 2\'si ağır 1 ise hafif yaralandı. Bu sırada yoldan geçen 72 DT 334 plakalı otomobilde de hasar meydana geldi. Sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Dicle Üniversitesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza olduğunu öğrenen diğer işçiler de yürüyerek hastaneye gitti.