(Görüntülü Haber)Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)ADIYAMAN\'da, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. 41 yaşındaki Mehmet Akın yönetimindeki 02 DZ 932 plakalı traktör ile Faruk Çaplan\'ın kullandığı 34 TM 2982 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Kasım Kurt ve Mehmet Akın ile Faruk Çaplan yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Kasım Kurt\'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.