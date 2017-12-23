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(Görüntülü Haber)Metruk depoda 1 erkek cesedi bulundu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki metruk bir depoda yaklaşık 50 yaşlarındaki öldürüldüğü değerlendirilen bir erkeğin cesedi bulundu

23 Aralık 2017 12:16

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'ndeki metruk bir depoda yaklaşık 50 yaşlarındaki öldürüldüğü değerlendirilen bir erkeğin cesedi bulundu. Olayla, ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Umurbey Mahallesi 1492 Sokak\'ta bulunan metruk bir depoda meydana geldi. Yerde hareketsiz bir kişi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan ve depoda yaşadığı belirtilen 50 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Depoda boğuşma izleri tespit eden ekipler çevrede çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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