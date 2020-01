(Görüntülü Haber)KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULANACAK AYDER YAYLASI'NDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

HABER KAMERA: AYTEKİN KALENDER/DHA-RİZE\'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası\'nda, TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa gerçekleştireceği Kentsel Dönüşüm Projesi için bekleyiş sürüyor. TOKİ\'nin bölgede gerçekleştirdiği \'Arama Konferansı\' sonrası 5 ayrı şirket yayla için dönüşüm projesi hazırladı. Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, yaylada kentsel dönüşüm artık gerekli hale geldiğini belirtti, yöre halkının dönüşüme sıcak baktığını açıkladı. Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası?nda uygulamaya sokulması beklenen kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi, yöre halkının da bu çalışmalara sıcak baktığını söyledi.Projenin Ocak ve Şubat ayları içerisinde belirleneceğini ve heyecanla bu projeyi beklediklerini belirten Sarı şöyle dedi: ?Gelen uzmanlar bizleri ve Ayder Yaylası?nda yaşayan işletme sahiplerini dinlediler. Burada bizim beklentilerimiz ve çegingelerimiz var bunları gelen heyete anlattık, onlar da bunları not aldılar. Bilgi alışverişi ardından bekleme süresi başladı. Ocak veya Şubat ayında projenin belirlenmesi ve açıklanmasını bekliyoruz. Bu proje üzerinden yola çıkarak Ayder Yaylası?nda bir çalıştayın yapılacağını söylediler. Buradaki vatandaşların beklentileri güzel ama elbette ki kaygıları ve istekleri var. Ayder?i Ayder yapan burada yaşayanlar ve işletme sahipleridir. TOKİ Ayder?i yenileme ve koruma projesi yapıyor. Gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için yapılan bir projedir. Vatandaşımızda bu projeye destek veriyor ama mağdur da olmak istemiyor. Gelen yetkililer de kimsenin mağdur olmayacağını dile getirdiler. Biz Şubat ayını bekleyeceğiz. Turizm faaliyetlerimiz aynı şekilde devam edecek. Rezervasyon almaya devam edeceğiz. Bunu bize ilettiler. 2018?in Eylül, Ekim aylarında sahaya ineceklerini ve çalışmalara başlayacaklarını bize söylediler. Bizde işlerimizi bir yıllık planlıyoruz. Heyecanla bu projenin açıklanmasını bekliyoruz\" BÖLGEYE DÜNYANIN HER YERİNDEN MÜŞTERİ ÇEKEBİLİRİZ Ayder Yaylası?nın en büyük sıkıntısının mimari ile ilgili olduğunu da kaydeden ve buradaki çarpık yapılaşmanın düzeltileceğini dile getiren Sarı , ?Ayder artık iki ve üç katlı binalardan dış cephesi yöre mimarisine uygun yapılacak. Bu yapılanma bölgeye imaj ve kalite kazandıracaktır. Bununla birlikte daha iyi bir hizmet verilecektir. Daha bilinçli işletmecilik yapılırsa bölgeye dünyanın her yerinden müşteri çekeriz. Bu konuda beklentileri de proje bitimin ardından en iyi şekilde karşılayacağımızı düşünüyorumö ifadelerinde bulundu. Projede her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Sarı kentsel dönüşüm projesini merakla beklediklerini de sözlerine ekledi.