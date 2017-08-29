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(Görüntülü Haber)KAYSERİ'DE BESİCİLER SATIŞLARDAN MEMNUN DEĞİL

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)KAYSERİ'de, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarında hayvanlarını satışa çıkaran besiciler, satışların azlığından dert yandı

29 Ağustos 2017 18:26

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)KAYSERİ\'de, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarında hayvanlarını satışa çıkaran besiciler, satışların azlığından dert yandı. Merkez Melikgazi İlçesi Serkent kurban pazarında müşterilerini bekleyen besiciler satışlardan memnun olmadıklarını söyledi. Besiciler, \"Satışlarımız hiç iyi değil. Çoğu hayvanımız elimizde duruyor. Böyle devam ederse hayvanlarımızı alıp gideceğiz. Daha önümüzde birkaç gün var inşallah satışlarımız düzelir. Şu anda büyükbaş hayvanın hissesi bin 500 liradan başlıyor. Hayvanın kilosuna göre değişiyor\" dedi. Kurban Bayramı öncesi fırsatçıların da olduğunu belirten besiciler, \"14 gündür bu hayvan pazarında duruyoruz. Bazı fırsatçılar şimdi kurban almayarak bayram gününü bekliyor. Bizim hayvana verdiğimiz yemi ve emeği düşünmüyorlar. Yemin torbasına 55 lira veriyoruz. Kurban alacaklar bu açıdan bize anlayış göstersinler\" diye konuştu.

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