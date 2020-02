(Görüntülü Haber)Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ne ziyaretçi yoğunluğu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan ortak protokolle 2 Mayıs 2016\'dan sonra Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi olarak hizmet veren tarihi yapıya her geçen gün ziyaretçi sayısı giderek artıyor. Özellikle öğrenci gruplarının ilgi gösterdiği müze, tarihsel bilinirliğinin yanında okul olarak da Türkiye\'de Cumhurbaşkanlığı yapmış 2 önemli isme ve halen Genelkurmay Başkanlığı yapan Orgeneral Hulusi Akar\'ın da eğitim gördüğü 125 yıllık lise olma özelliğine sahip. Müze 2018 yılı hedefini 100 bin ziyaretçi olarak belirledi. Türkiye\'de en eski liselerden birisi olma özelliğine sahip Kayseri Lisesi, Kültür Yolu projesi kapsamında İl Milli Müdürlüğü ile yapılan protokol sonrası Büyükşehir Belediyesine geçen ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi olarak hazırlanan ve 2016 yılından bu yana hizmet veren müzeye ilgi yoğun. Milli Mücadele dönemi ve Eğitim Tarihi döneminin yer aldığı müzede çok sayıda 19\'uncu yüzyılın sonları ve 20\'ci yüzyılın başlarına ait eser yer alıyor. Taş mektep içinde farklı odalarda yer alan tarih eserlerin bulunduğu alanlara Türk Silahlı Kuvvetleri arşivinden alınan video ve resimler yansıtılıyor. Milli Mücadele Müzesi\'nin bir diğer özelliği de Kayseri Lisesi\'nin sahip olduğu tarihi kimlik. 1921 yılında Kayseri Lisesi\'nin son sınıf öğrencileri Sakarya Savaşı\'nda şehit düştüğü için o dönem okul mezun veremedi. Hayatını kaybeden şehitlerin diplomalarının sergilendiği müze de yer alan Eğitim Tarihi bölümünde 125 yıl içinde Kayseri Lisesi\'nde eğitim gören ve mezun olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, modern kütüphaneciliğin önemli ismi Jale Baysal, Behçet Kemal Çağlar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın silikon heykellerinin yer aldığı sınıf bulunuyor. 100 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR Müze hakkında açıklamalarda bulunan Müze Müdürü Fehmi Gündüz, \"Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı iki müzemiz bulunmaktadır. Bunlardan ilki Mimarsinan Parkı içinde bulunan Gevher Nesibe Selçuklu Müzesi, bir diğeri ise kültür yolu üzerindeki Kayseri Lisesi Mili Mücadele Müzesi\'dir. Müzelerin merkezi noktada olması ziyaretçi sayısını artırmaktadır. Kültür Yolu projesinde Selçuklu yapıları, Osmanlı yapıları, Roma dönemine ait yapıları takip ederek Milli Mücadele Müzemize geliyorlar. Buranın Milli Mücadele Müzesi olarak anılmasının nedeni 1921\'de lisenin son sınıf öğrencilerinin Sakarya Savaşı\'na gitmesi ve orada şehit olmasıdır. O dönem Kayseri Lisesi hiç mezun vermemiştir. 2016 yılının Mayıs ayında açtığımız her iki müzede 150 bin ziyaretçiyi aştık. 2018 yılının hedefini Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi olarak 100 bin kişi olarak belirledik. Her iki müzede 200 bin ziyaretçi bekliyoruz. Müzemizde savaş malzemeleri, savaş, talim tüfekleri, mataralar, dürbünler, Çerkez kamaları ve daha birçok önemli eser var. Müzemizde modern müzecilik uygulanmaktadır. Tarihi eserlerle dijitaller orantılı olarak bütünleştirilmiştir. Müze mağazalarımız bulunmaktadır. Çocuklar için çocuk atölyeleri vardır. Müzede replika olan eski meclis kürsüsü bulunmaktadır. Amacımız çocuklarımıza tarihimizi en iyi şekilde anlatmaktır \"dedi. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü hizmet veren Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi\'ne giriş için yetişkinler 2 TL, öğrenciler ise 1 TL ödüyor.