(Görüntülü Haber)Kaymakam okul servislerini denetledi, öğrencilere tablet dağıttı

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)MUŞ\'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte Sıra Söğütler İlkokulunu ziyaret etti. Taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servisleri de denetleyen Kaymakam Çetin, öğrencilere servislerden memnun olup, olmadıklarını sordu. Okula girerek dersleri takip eden Kaymakam Çetin, öğrencilere aldıkları eğitimle ilgili sorular yönelterek küçük bir test yaptı. 5/A sınıfına giden Çetin,17 öğrenciye tablet ve anasınıfı öğrencilerine de oyun hamuru dağıttı.