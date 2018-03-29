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(Görüntülü Haber) İstismar davasında, mağdur kızların ruh sağlığı raporu beklenecek

    Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan İ

29 Mart 2018 18:56

 

 

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan İ.Z. (55), suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, çocukların ruh sağlığıyla ilgili raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi. Davaya müdahil olmak için başvuran ancak talebi reddedilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan ise \"Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ellere \'Artık yeter\' diyoruz\" dedi.

Van depreminin ardından ailesi ile 6 yıl önce Tarsus\'a göç eden İ.Z.; kızları Z.Z. (17), Z.Z. (15) ve Z.Z.\'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen Aralık ayında tutuklandı. İ.Z. hakkında \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik\' suçundan 45 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı.

Tarsus 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık ile ondan şikâyetçi olan 3 kızı ve avukatları katıldı. Kızlarının kendine iftira attığını ileri süren sanık İ.Z., suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, çocukların ruh sağlığıyla ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

SAADET ÖĞRETMENDEN, DURUŞMA ÇIKIŞI TEPKİ

Duruşmanın ardından basın açıklamasında bulunan sivil toplum örgütü temsilcileri, pankart açarak slogan attı. Davada mağdur kızları savunan avukat Semra Kabasal, \"Bu çocuklar 6 sene boyunca istismar edilmiş ve ruh halleri tamamen bozulmuştur. Biz sonuna kadar bu çocuklarımızın yanında olacağız\" dedi.

Davaya müdahil olmak için başvuran ancak talebi reddedilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan ise \"Bugün duruşması yapılan istismarcının en ağır cezayı almasını, bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ellere artık yeter diyoruz. İstismar felakettir, çocuklar susmayacak\" diye konuştu.


 

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