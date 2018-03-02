(Görüntülü Haber)İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine çöktü (2)

İstinat duvarı park halindeki otomobillerin üzerine çöktü (2) 14 ARAÇ VE 1 MOTOSİKLET TOPRAK ALTINDA KALDI Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi\'nde, sabah saatlerinde, aşırı yağmurun etkisiyle istinat duvarının üzerine çöktüğü park halindeki araçlarda ağır hasar meydana geldi. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı alanda ölen ya da yaralanan olmazken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toprak altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlattı. Toprak kütlesi, iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek, alandan boşaltıldı. Toprak altında 14 araç ile 1 motosikletin kaldığı belirlendi. Olay nedeniyle tedirgin olan mahalle sakinleri, duvarın kalan kısmı için önlem alınmasını istedi. Otomobili toprak altında kalan Selamettin Parlak, sabah gürültü ile uyandıklarını belirterek, \"Korna sesi gelmeye başladı. Baktım; duvar, yerle bir oldu. Çocuklar, korkudan bana sarıldı\" dedi. Mahalle sakinlerinden İsmail Yazıcıoğlu ise \"Sabah erken burası yıkıldı. Biraz daha ilerleyen saatlerde olsa insanlar da toprak altında kalabilirdi. Kim yetkiliyse gelip, önlem alsın. Bu duvarları yaparken, ‘Sağlam yapın\' dedik. Burayı teslim alanlar, nasıl bakıp, aldı? Merak ediyoruz” diye konuştu. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, sokak ise geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.