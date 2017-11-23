(Görüntülü Haber)İş merkezini soyan hırsızlar yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, Cumartesi günü kapanan iş merkezinden çıkmayarak 2 gün boyunca 15 iş yerinden hırsızlık yapan, gece iş merkezinden sarkıttıkları halatla aşağı inerek kaçan 2 kişi yakalandı. 11 Kasım Cumartesi günü İzmit Ömerağa Mahallesi\'nde bulunan iş merkezine giren hırsızlar, hafta sonu nedeniyle kapanacak olan iş merkezinde gizlenerek dışarı çıkmadı. İş merkezinin kapanmasıyla birlikte hırsızlar 15\'e yakın iş yerinin kapılarını açarak içeri girdi. Hırsızlar açtıkları 2 çelik kasadan 50 bin TL para, 1 adet 20 bin TL değerinde saat, 2 adet çeyrek altın ve 1 adet hançer çaldı. Bir iş yerinde kahvaltı yaptıkları belirlenen hırsızların, 12 Kasım Pazar gecesi binadan sarkıttıkları halatla aşağı inerek kaçtıkları tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mobese görüntüleri ve Plaka Takip Sistemi kayıtlarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarına hırsızların iş merkezinden halatla aşağı inerken çekilen görüntüleri yansıdı. Polisin, Ankara\'da düzenlediği operasyon ile 51 yaşındaki H.D. ve 29 yaşındaki C.B. yakalandı. 4 kez hırsızlık suçundan sabıkası bulunan H.D. ve 17 kez hırsızlık suçundan sabıkası bulunan C.B. İzmit\'e getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi.