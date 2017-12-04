T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)İnegöl’de 10 dönüm orman yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 10 dönüm ormanlık alanı küle çevirdi

04 Aralık 2017 18:03

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 10 dönüm ormanlık alanı küle çevirdi. İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanı gören mahalle sakinleri durumu İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl itfaiye ekiplerine bildirdi. Yamaçlık alanda yayılan alevlere ekipler dört yandan müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan küle döndü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHABURSAMahallesiOrmanlıkOrmanMüdürlüğüYamaçlıkYaklaşıkYangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24