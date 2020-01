(Görüntülü Haber) Havva Nur'un hastanedeki oda arkadaşı iskelet 'Cılız'

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi\'nde 1 yıldır kemik ve akciğer kanseri tedavisi gören Havva Nur Aydın\'ın (12), bir televizyon dizisinden esinlenerek, \"Odamda arkadaşlık edebileceğim bir iskelet istiyorum\" dileği, Malta Cumhuriyeti\'nde yaşayan bir hayırsever tarafından gerçekleştirildi. Havva Nur, hastane odasındaki günlerini \'Cılız\' adını verdiği sert plastikten iskeletle geçiriyor.



Antalya\'da 6\'ncı sınıf öğrencisi Havva Nur Aydın, geçen yıl rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonunda Havva Nur\'a kanser teşhisi konuldu. Hastalığı yüzünden okuluna ara vermek zorunda kalan Havva Nur, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi\'nde 1 yıldır kemik ve akciğer kanseriyle mücadele ediyor.



Enfeksiyon riski nedeniyle hastane odasında yalnız kalan Havva Nur, vakit geçirebilmek için iskelet talebinde bulundu. İlginç dileği sosyal medya üzerinden öğrenen Malta\'da yaşayan bir hayırsever, Havva Nur\'un isteğini yerine getirdi. Yakınları, hayırseverin kargoyla gönderdiği sert plastikten iskeleti, Havva Nur\'a teslim etti. Havva Nur şimdi, \'Cılız\' adını verdiği iskeletle vakit geçiriyor.



DİZİ ESİN KAYNAĞI OLDU



Televizyonda izlediği bir diziden esinlendiğini, o an kendisinin de tek başına kaldığı gün ve saatlerde her şeyini anlatabileceği bir iskeleti olması isteğinin doğduğunu söyleyen Havva Nur Aydın, \"Bir dizide gördüm; orada iskeletle kızın konuşması ve dertleşme sahneleri vardı. Onun en yakın arkadaşıydı. Çok hoşuma gitmişti, o nedenle benim de bir iskeletim olmasını, onunla dertleşebilmeyi istedim. Sıkıldığımda birinin yanımda olmasını istediğim için. Artık onunla konuşacağım, kıyafet giydirip, bandana bağlayıp, belki bebeklik ayakkabılarımı giydiririm\" dedi.



\'DUYGULARIMI ONUNLA PAYLAŞACAĞIM\'



Arkadaşlarının her zaman yanında olamadığını söyleyen Havva Nur, \"Her zaman yanımda olabilecek, istediğimde konuşabileceğim biri olsun diye iskelet istedim. Bu isteğim son zamanlarda arttı. Düşününce böyle bir arkadaşımın olması bana mantıklı geldi. Ziyaretime gelen arkadaşlarım şaşırabilir, çünkü iskelet görünce insanlara değişik gelebilir. Fakat onunla her şeyimi paylaşabileceğim. Hastalığım sırasında, dışarıda karşılaştığım zorlukları paylaşabilirim. Sıkılınca ya da birine kızdığımda ona anlatabilirim. Güzel şeyleri de paylaşabilirim, birlikte yaşayacağımız güzel şeyler de olacak\" diye konuştu.



HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR



Böyle bir sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Havva Nur, \"Çok mutluyum çünkü bu çok istediğim bir şeydi. Şu an böyle oynamak çok hoşuma gidiyor. Son aylarda böyle bir iskelete sahip olma isteğim artmıştı. Bu hediyeyi göndererek beni mutlu eden hayırsevere teşekkür ediyorum. Aracı olan Antalya Yardım Gönüllüleri Platformu\'na ve Halit Mert ağabeyime teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp bu isteğimi yerine getirdikleri için. İyi insanlar iyi ki varlar, bizi düşünüyor, hayalimizi gerçekleştiriyorlar\" dedi.