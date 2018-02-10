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(Görüntülü Haber)Hastaneden kaçtı, kendisini yaraladığını öne sürdüğü muhtarın aracına ateş etti

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da çocuk oyun parkında pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda yaralanan Hüseyin K

10 Şubat 2018 19:05

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da çocuk oyun parkında pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda yaralanan Hüseyin K., hastaneden kaçıp kendisini, ağabeyini ve 2 arkadaşını vurduğunu öne sürdüğü mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Y.\'nin aracına av tüfeğiyle ateş etti. Şüpheli, gözaltına alındı. Olay, gecele Saray Mahallesi\'ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Çocuk Oyun Parkı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Y. (59) tartıştığı gençlere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Serkan K. (20) göğsüne, kardeşi Hüseyin K. (19) ile arkadaşları Recep M. (20) ve Salih Y. (19) de vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar kendilerine muhtar Hasan Hüseyin Y.\'nin ateş açtığını söyledi. Polis ekipleri muhtar Hasan Hüseyin Y.\'yi evinde gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen muhtar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hastanenin acil servisinde ayakta tedavisi yapılan ve henüz taburcu edilmeyen Hüseyin K. ise iddiaya göre, hastaneden kaçıp, muhtar Hasan Hüseyin Y.\'nin Maltepe Mahallesi Sırt Sokak\'taki evininin önüne gitti. Hüseyin K., muhtarın bahçeki garajında park halinde duran 43 RF 575 plakalı hafif ticari aracına av tüfeğiyle ateş etti. Polis ekiplerince yakalanan Hüseyin K., suçlamaları kabul etmedi. Hüseyin K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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