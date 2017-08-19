(Görüntülü Haber)Greko-Romen Milli Takımı Paris'e gitti

Dünya Güreş Şampiyonası Pazartesi günü başlıyor İbrahim YILDIZ, İSTANBUL, (DHA) - Fransa\'nın Başkenti Paris\'te 21 Ağustos\'ta başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası\'na katılacak Greko-Romen Milli Takımı İstanbul\'dan hareket etti. Türk Hava Yolları\'na ait uçakla sabah saatlerinde Paris\'e giden milli takım kafilesinde Serbest \'te 8, Kadınlarda 7 ve Grekoromen\'de 8 sporcudan oluşan toplam 23 güreşçi yer aldı. MİLLİ ANTRENÖR SALIH BORA VE MİLLİ SPORCU RIZA KAYAALP KONUŞTU Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirten güreş milli takımı antrenörü Salih Bora, Üç kamp dönemi geçirdik. Son kampımızı Bolu Aladağ\'da gerçekleştirdik. Şuan hazırız, dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil edeceğimize ve madalyalar kazanacağımıza inanıyoruz dedi. Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ise şunları söyledi Bütün hazırlıklarımızı yaptık şimdi dünya şampiyonası için yola çıkıyoruz. Tabiki hedefimizdeki olan altın madalya kazanıp gelmek biz buna göre hazırlıklarımızı yaptık buna göre çalışmalarımızı tamamladık. Artık bundan sonra minderde konuşacağız. BUSE TOSUN SAKAT Kadınlar 69 kiloda Milli Mayoyu giyecek olan U-23 Avrupa Şampiyonu güreşçisi Buse Tosun sakatlığı nedeniyle şampiyonaya katılamayacak. Yine kadınlar 58 kiloda Dünya üçüncüsü olan Elif Jale Yeşilırmak sakatlığı nedeniyle katılamaması üzerine yerine milli güreşçi Ayşe Vatansever temsil edecektir. Milli Takımlarımızın mindere çıkış tarihleri şöyle 21 Ağustos-Pazartesi Grekoromen-Murat Dağ (71), Fatih Cengiz (75), Metehan Başar (85), Fatih Başköy (98) 22 Ağustos-Salı Grekoromen- Hammet Rüstem (59), Atakan Yüksel (66), Aslan Atem (80), Rıza Kayaalp (130) -- 23 Ağustos Çarşamba Kadınlar- Bediha Gün (55), Ayşe Vatansever (58), Hafize Şahin (63), Yasemin Adar (75) 24 Ağustos-Perşembe Kadınlar- Evin Demirhan (48), Sümeyye Sezer Zeybek (53), Derya Bayhan (60), Sporcumuz yok (69) -- 25 Ağustos-Cuma Serbest- Süleyman Atlı (57), Cengizhan Erdoğan (61), Selim Yaşar (86), Taha Akgül (125) 26 Ağustos-Cumartesi Serbest- Mustafa Kaya (65), Yakup Gör (70), Soner Demirtaş (74), Rıza Yıldırım (97)