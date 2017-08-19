(Görüntülü Haber)Greko-Romen Milli Takımı Paris'e gitti

Dünya Güreş Şampiyonası Pazartesi günü başlıyor
İbrahim YILDIZ, İSTANBUL, (DHA) -
Fransa\'nın Başkenti Paris\'te 21 Ağustos\'ta başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası\'na katılacak Greko-Romen Milli Takımı İstanbul\'dan hareket etti.
Türk Hava Yolları\'na ait uçakla sabah saatlerinde Paris\'e giden milli takım kafilesinde Serbest \'te 8, Kadınlarda 7 ve Grekoromen\'de 8 sporcudan oluşan toplam 23 güreşçi yer aldı.
MİLLİ ANTRENÖR SALIH BORA VE MİLLİ SPORCU RIZA KAYAALP KONUŞTU
Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirten güreş milli takımı antrenörü Salih Bora, Üç kamp dönemi geçirdik. Son kampımızı Bolu Aladağ\'da gerçekleştirdik. Şuan hazırız, dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil edeceğimize ve madalyalar kazanacağımıza inanıyoruz dedi.
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ise şunları söyledi
Bütün hazırlıklarımızı yaptık şimdi dünya şampiyonası için yola çıkıyoruz. Tabiki hedefimizdeki olan altın madalya kazanıp gelmek biz buna göre hazırlıklarımızı yaptık buna göre çalışmalarımızı tamamladık. Artık bundan sonra minderde konuşacağız.
BUSE TOSUN SAKAT
Kadınlar 69 kiloda Milli Mayoyu giyecek olan U-23 Avrupa Şampiyonu güreşçisi Buse Tosun sakatlığı nedeniyle şampiyonaya katılamayacak. Yine kadınlar 58 kiloda Dünya üçüncüsü olan Elif Jale Yeşilırmak sakatlığı nedeniyle katılamaması üzerine yerine milli güreşçi Ayşe Vatansever temsil edecektir.
Milli Takımlarımızın mindere çıkış tarihleri şöyle
21 Ağustos-Pazartesi
Grekoromen-Murat Dağ (71), Fatih Cengiz (75), Metehan Başar (85), Fatih Başköy (98)
22 Ağustos-Salı
Grekoromen- Hammet Rüstem (59), Atakan Yüksel (66), Aslan Atem (80), Rıza Kayaalp (130)
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23 Ağustos Çarşamba
Kadınlar- Bediha Gün (55), Ayşe Vatansever (58), Hafize Şahin (63), Yasemin Adar (75)
24 Ağustos-Perşembe
Kadınlar- Evin Demirhan (48), Sümeyye Sezer Zeybek (53), Derya Bayhan (60), Sporcumuz yok (69)
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25 Ağustos-Cuma
Serbest- Süleyman Atlı (57), Cengizhan Erdoğan (61), Selim Yaşar (86), Taha Akgül (125)
26 Ağustos-Cumartesi
Serbest- Mustafa Kaya (65), Yakup Gör (70), Soner Demirtaş (74), Rıza Yıldırım (97)