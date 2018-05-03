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(Görüntülü Haber) Gizemli kızın görüldüğü mezarlığa akın edenler, polise zor anlar yaşattı (3)

    ÖĞRENCİLER NOT BIRAKTI Çorum'da, geceleri Ulu Mezarlık'a gelerek Fatma Çiftçi’ye ait mezar başında ağlayan genç kız, kentte en çok konuşulan konu oldu

03 Mayıs 2018 19:51

 

 

ÖĞRENCİLER NOT BIRAKTI

Çorum\'da, geceleri Ulu Mezarlık\'a gelerek Fatma Çiftçi’ye ait mezar başında ağlayan genç kız, kentte en çok konuşulan konu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşların da mezarlığa ziyareti sürüyor. Bir gurup öğrenci bahse konu mezarın başına gelerek mektup bıraktı. Anadolu Lisesi öğrencileri gizemli kıza  bıraktıkları mektupta \"Selamün aleyküm, Biz Anadolu Lisesi öğrencileri olarak 11 kişi okuldan kaçarak buraya geldik. Eğer bir derdin varsa konuşarak çözebiliriz. Güvenlik görevlisinden de yardım isteyebilirsin, Tüm Türkiye seni konuşuyor artık ortaya çık\" diye not bıraktı.


 

 

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