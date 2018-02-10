(Görüntülü Haber) Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının ardından (2)

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)





Spor Toto Süper Lig 21\'inci hafta maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörleri basın mensuplarının karşısına çıktı.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, futbolcularını tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:



\"Mükemmel oyun ve mücadele sergilediler. İkinci yarı daha çok hücumu düşündük. Değişiklikleri de buna göre yaptık. Kaçan pozisyonlar direkten dönen toplar penaltıyla maçı kaybetsek kahrolurduk\" dedi.



İyi gittiklerini belirten Özat, \"Gençlerbirliği herkesle kafa kafaya oynayacak bir takım. İkinci gelişimden itibaren yaptığımız hesapta 5\'inci sıradayız. İyi gidiyoruz daha da iyi olacağız\" diye konuştu.



TRABZONSPOR CEPHESİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise şansızlıklar nedeniyle kazanamadıklarını ancak oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu kaydetti. Çalımbay, \"Karşılaşmada zaman zaman baskı yedik ama mücadele iyiydi. Eline gelen fırsatları değerlendiremeyince böyle oluyor. Trabzon camiasının takıma sahip çıkması lazım. Önümüzde kritik maçlar var. En iyi şekilde bitireceğimize inanıyorum çünkü takımıma güveniyorum\" dedi.



