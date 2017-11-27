(Görüntülü Haber)Genç modacı, Diyarbakır'ın adının artık terörle anılmasını istemiyor

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIRLI modacı Recep Demiray (25), İstanbul\'daki defileden aldığı ödülle yaşadığı kente döndü. Demiray, Diyarbakır\'ın adının artık terör olaylarıyla anılmasını istemediğini söyledi. Diyarbakır\'da lise yıllarından bu yana modayla yakından ilgilenen Recep Demiray, Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı Bölümü\'nden mezun oldu. Şimdiye kadar 4 defile düzenleyen Demiray, son olarak geçen hafta İstanbul\'da düzenlenen \'KKTC Türkiye Yılın En İyi Ödülleri\' yarışmasında ödül aldı. Birçok dizide oynayan ünlülerin kostümlerini de diken genç tasarımcı, kentte kendi adını vereceği bir tasarım atölyesi açmak istiyor. İlk etapta olgunlaşma lisesinde öğrenim gören kız öğrencilere açacağı atölyede eğitim vereceğini söyleyen Demiray, aynı zamanda hazırladığı projelerle kentin tanıtımı için de çalışmalarda yer almayı hedefliyor. Demiray, \"Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul\'da birçok moda okulunda da eğitim aldım. Sertifika aldım. İlk koleksiyonum 10 parçalık bir koleksiyondu. Diyarbakır temalıydı. Güzel bir defile ortaya çıktı. Bursa\'da kadınlar defilesi olarak ikincisini yaptım. Teröre karşı üçüncü defilemi yaptıktan sonra son olarak Zeki Müren ödül gecesinde Bursa\'da bir defile gerçekleştirdim. Bu defilenin ardından ödülümü aldım. Geçen hafta İstanbul\'da düzenlenen \'KKTC- Türkiye yılın en iyileri\' ödül gecesinde en iyi moda tasarımcısı oldum\" dedi. Demiray, \"Diyarbakır\'ı artık terörle değil de moda tasarım alanında tanıtabilirim. Defileler olacak. Güneydoğu için sanatçı olarak terör olaylarının ön planda olduğu bu bölgelerde, çoğu insan iş yapamaz duruma geldi. Bunların önüne geçebileceğime inanıyorum\" dedi.