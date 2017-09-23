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(Görüntülü Haber)Erdoğan'ın heykel tepkisi ardından maket fotoğrafı değişti

Muhammet KAÇAR/GÜNEYSU(Rize), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın heykelinin yapılmasına tepki göstermesi ardından, memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi'nde götürüldüğü etkinliklerde halkın fotoğraf çektirdiği maket şeklindeki portre fotoğrafı yerin

23 Eylül 2017 16:44

Muhammet KAÇAR/GÜNEYSU(Rize), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın heykelinin yapılmasına tepki göstermesi ardından, memleketi Rize\'nin Güneysu İlçesi\'nde götürüldüğü etkinliklerde halkın fotoğraf çektirdiği maket şeklindeki portre fotoğrafı yerine de artık çerçeveli bir fotoğrafı kullanılıyor. Güneysu İlçesi\'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için maket şeklinde yapılan porte fotoğrafı götürüldüğü tanıtım günlerinde ilçe standına konuluyordu. Cumhurbaşkanlığı forsunun önünde yer verilen ve halkın da fotoğraf çektirdiği portre fotoğrafı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Kocaeli\'nde yapılan heykeline gösterdiği tepkinin ardından değiştirildi. Yerine çerçeveli bir fotoğrafı kullanılmaya başlandı. İstanbul Maltepe\'de devam eden Rize Tanıtım Günleri\'nde açılan Güneysu standında Erdoğan\'ın bu çerçeveli fotoğrafına yer verildi. BELEDİYE BAŞKANI: BİZİMKİNDE BİR SIKINTI YOKTU AMA Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın şablon şeklinde kesilmiş portresinin daha önce etkinlikler ve fuarlara götürüldüğünü belirterek gelen ziyaretçilerin de portre ile fotoğraf çektirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yapılan heykellerinin gündeme geldiğini hatırlatan Turan, ilgili arkadaşların bu durumdan tedirginlik duymaları üzerine portreyi İstanbul\'daki Rize günlerine götürmediğini belirterek, şöyle konuştu: \"Tabii heykel farklı bir şey. Bizimki sadece maketti. Bir sıkıntı yoktu ama arkadaşlarımız tedirgin oldu ve onu İstanbul\'a getirmedi. Aslında gelmesi gerekirdi. Ama o durumu telafi etmek için biz de tablo yaptırdık. Güneysu\'yu marka yapan Cumhurbaşkanımızın kendisidir. Dünya ve İslam aleminin kendisinden çok beklentisi var. Allah ona uzun ömür versin. Erdoğan\'ın ilçemizin medarı iftiharıdır.\"

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