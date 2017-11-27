(Görüntülü Haber)'Canlı bomba' olduğunu söyleyince, minibüste panik yaşandı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'ten Kahramanmaraş\'a giden yolcu minibüsüne binen üniversite öğrencisi Ercüment Y., \'Canlı bomba\' olması için vücuduna iğne yapılıp hipnoz edildiğini öne sürüp kendisine yardım edilmesini istedi. Minibüste korkuya yol açan ve polisin herhangi bir suç unsuru bulmadığı Ercüment Y., gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı\'nda meydana geldi. Gaziantep\'ten Kahramanmaraş\'a yolcu taşıyan minibüse binen Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ercüment Y., \'Canlı bomba\' olması için vücuduna iğne yapılarak hipnoz edildiğini öne sürüp kendisine yardım edilmesini istedi. Bunun üzerine minibüste panik yaşanınca, şoför aracı durdurdu. Korkuya kapılan yolcular, minibüsten tehliye edilirken, Ercüment Y. ise sırt çantasını açıp içerisindeki bilgisayarı göstererek bomba olmadığını söyledi. İhbarla olay yerine gelen polisler, yolu trafiğe kapatıp Ercüment Y.\'nin üstü ile sırt çantasını aradı. Suç unsuruna rastlanılmayan Ercüment Y., gözaltına alındı. Ekipler, öğrencinin bilgisayarına da el koyarken, minibüs yolcularıyla yoluna devam etti ve yol yeniden ulaşıma açıldı. Ercüment Y.\'nin terörle bağlantısı araştırılıyor.