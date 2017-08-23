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(Görüntülü Haber) ÇAMLICA GİŞELERİNDE SERBEST GEÇİŞ BAŞLADI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA İstanbul Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulanmaya girdi

23 Ağustos 2017 23:52

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul, DHA

İstanbul Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulanmaya girdi. TEM Otoyolu\'nda saat 19.00 itibariyle çift yönlü olarak Serbest Geçiş Sistemi\'nde geçişler sağlanmaya başlandı. Bu uygulamayla gişeler devre dışı kaldı. Sürücüler ise gişelerin kaldırılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün ardından Çamlıca gişelerde de Serbest Geçiş Sistemine geçilmiş olundu.

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