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Spor

(Görüntülü Haber) Bursaspor'a protestolu karşılama

    Galatasaray mağlubiyetinin ardından tesislerde toplanan yaklaşık 100 taraftar, yönetimi istifaya davet etti   Güvenlik güçleri ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı   Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)   Bursaspor taraftarı, Galatasaray yenilgis

24 Şubat 2018 14:58

 

 

Galatasaray mağlubiyetinin ardından tesislerde toplanan yaklaşık 100 taraftar, yönetimi istifaya davet etti


 

Güvenlik güçleri ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı


 

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)


 

Bursaspor taraftarı, Galatasaray yenilgisinin ardından dün akşam takımlarını ve yönetimi Özlüce Tesisleri\'nde protesto etti. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray\'a 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Yeşil beyazlı ekibin taraftarları ise maçın hemen ardından Bursaspor Özlüce Tesisleri\'nin önünde toplanmaya başladı. Yaklaşık 100 kişilik taraftar, tesislerin önünde yönetimi istifaya davet ederek son haftalarda alınan kötü sonuçları protesto etti.

1 saat 20 dakikalık gecikmenin ardından sivil bir otobüs ile maçın oynandığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena\'dan ayrılan Bursaspor kafilesinin tesislere girişi sırasında tansiyon yükseldi. Çevik kuvvet ve polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik güçleri ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Yeşil beyazlı ekibin otobüsü ayrıca Özlüce Tesisleri\'ne taraftarın bulunduğu bölgeden değil, İzmir yolu tarafından girdi. Tesislere gelen taraftarın bir bölümü kafilenin içeriye girmesinin ardından tesislerden ayrıldı. Diğer bir grup ise bir süre daha yönetim ve futbolcular aleyhine sloganlar atmaya devam etti. Ardından bu grup da tesislerden ayrıldı.


 

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