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(Görüntülü Haber)Bursa'da freni boşalan kamyon istinat duvarını yıkarak kamyonete çarptı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Yıldırım İlçesi'nde rampa yukarı çıkarken arıza yaparak duran ve freni boşalan izalasyon malzemesi yüklü kamyon 2 metrelik istinat duvarı ve park halindeki bir kamyonete çarparak durabildi

19 Ağustos 2017 19:22

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Yıldırım İlçesi\'nde rampa yukarı çıkarken arıza yaparak duran ve freni boşalan izalasyon malzemesi yüklü kamyon 2 metrelik istinat duvarı ve park halindeki bir kamyonete çarparak durabildi. Kaza, Namazgah Mahallesi\'nde meydana geldi. Yücel S., yönetimindeki 16 VY 088 plakalı, izalasyon malzemesi yüklü kamyon, Çobanbey rampmasını çıktığı sırada stop etti. Çalışmadığı için freni tutmayan kamyon, rampadan geriye doğru kaymaya başladı. Kaldırıma çıkan kamyon, korkuluklara çarparak 2 metrelik istinat duvarından düşerek park halindeki 16 K 0312 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kazada, şans eseri kimse yaralanmadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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