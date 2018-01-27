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(Görüntülü Haber)BURSA EMNİYET MÜDÜRÜ AK UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Haber-Kamera Tarık ARSLANMUDANYA,(Bursa),(DHA)- BURSA?nın Mudanya ilçesinde asayiş uygulaması heyecan yarattı

27 Ocak 2018 22:40

Haber-Kamera Tarık ARSLANMUDANYA,(Bursa),(DHA)- BURSA?nın Mudanya ilçesinde asayiş uygulaması heyecan yarattı. Uygulamayı izleyen Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, uyuşturucuya geçit verilmeyeceğini, ruhsatsız silah kullanımının da en aza indirilmesi için çalışılacağını söyledi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Çevik Kuvvet ekipleri ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede halka açık alanlarda uygulama yaptı. Oto sürücülerinin üstleri aranırken araçlarında da sıkı sıkıya arama yaptılar. Uygulamada farklı suçlardan araması olan 3 kişi yakalandı. Yapılan uygulamada işletmelerin ruhsatları da kontrol edildi. Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Durmuş?un karşıladığı Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, daire müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte ilçedeki asayiş uygulamasını takip etti. Emniyet Müdürü Ak, uygulamanın ardından ilçedeki vatandaşla bir araya geldi. Ak, kahveleri de ziyaret ederek vatandaşla sohbet etti. Ak, kentteki uyuşturucu ve ruhsatsız silah kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emniyet Müdürlüğü olarak Bursa\'nın her yerinde uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini belirten Ak, son zamanlarda artan ruhsatsız silah kullanımını da en aza indirmek için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ak, bu anlamda vatandaşa da büyük sorumluluk düştüğünü hatırlatarak uyuşturucunun kökünü kazımak için polis-vatandaş iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu hatırlattı. Ak daha sonra Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret edip çalışan personelle sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

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