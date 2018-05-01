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(Görüntülü Haber)BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ POLİS MÜDAHALESİ (aktüel görüntü)

BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ POLİS MÜDAHALESİ (aktüel görüntü) Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Hüseyin ÇAKMAK - İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen bir gruba daha polis müdahale etti

01 Mayıs 2018 15:01

BEŞİKTAŞ\'TA İKİNCİ POLİS MÜDAHALESİ (aktüel görüntü) Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Hüseyin ÇAKMAK - İSTANBUL DHA Beşiktaş\'ta toplanarak Taksim\'e yürümek isteyen bir gruba daha polis müdahale etti. Taksim\'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup daha Beşiktaş\'ta toplandı. Taksim\'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı. Sabah saatlerinde de 15 kişilik bir grup gözaltına alınmıştı. Görüntü Dökümü:

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