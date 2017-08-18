(Görüntülü Haber)Bartın'da anız yangını

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Amasra İlçesi Yahyayazıcılar Köyü’nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabasıyla söndürüldü. Sabah saatlerinde 2 dönümlük çalılık alanda etkili olan yangına Orman İşletmesi ve Amasra Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Çalışmalar sırasında alevlerin yükseldiği yere yakın bölgede bulunan 5 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yapılan incelemenin ardından evlerde oturanlar tekrar ikametlerine geri döndü. Yangının çıkış nedeninin yapılacak soruşturmanın ardından ortaya çıkacağı bildirildi.